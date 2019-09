Ivanka Trump es ‘trolleada’ en Twitter por ráfaga de aire

CIUDAD DE MÉXICO

Si hay alguien que tiene que tener cuidado con lo que dice o hace es Ivanka Trump, una foto o un comentario pueden colocarla en el ojo del huracán en redes sociales. No siempre para bien.

Recientemente la hija del presidente de Estados Unidos fue ‘trolleada’ luego de la visita que realizó a Colombia para promover la iniciativa de empoderamiento económico para mujeres.

Ivanka posaba para la prensa junto a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y el Ministro de Defensa Nacional de Colombia, Guillermo Botero, con un vestido de color verde valorado en 1.650 dólares.

Inesperadamente, una ráfaga de viento elevó las mangas de su vestido y creó un efecto muy curioso.

Ivanka was supposed to take a hop across the pond but apparently didn’t make it all the way.



The woman is wearing lily pads.

Como era de esperar, los internautas no tardaron en hacerle burla.

Why are Ivanka’s arms both wearing the cone of shame??

Kermit suit!!

