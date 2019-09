Pese a amenazas, Mario sigue buscando a su hermano en fosas

CIUDAD DE MÉXICO.

Todas la mañanas Mario Vergara, un hombre de 44 años, sale de su pequeño departamento ubicado en la alcaldía Benito Juárez para ejercitarse. Pero él no es el típico corredor que entrena para ganar maratones. Calza botas de uso rudo en lugar de zapatos deportivos. No usa short sino pantalón de mezclilla y una playera de algodón estampada. Se prepara a diario para buscar a su hermano en fosas clandestinas.

Me preparo para subir a las montañas, porque las montañas no tienen piedad, porque tenemos que caminar muchos kilómetros, me estoy preparando para ser uno de los mejores buscadores de fosas en este país.”

Una hora y media de caminata; 30 minutos subiendo y bajando escaleras, 30 más de abdominales y una hora y media de pesas, conforman su rutina del día.

Pero la preparación de este hombre que forma parte la Brigada Nacional de Búsqueda de Fosas Clandestinas y del colectivo “Los otros buscadores buscando vida entre los muertos” no se reduce a la parte física.

He aprendido los 206 huesos que tiene cada persona, he aprendido muchas cosas, he retado al gobierno mexicano a buscar en campo: pasa tu equipo especializado para que veas que es una gran simulación lo que tú tienes y después pasamos nosotros y vamos a desenterrar lo que ellos no encuentran.”