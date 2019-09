Su cita de Tinder la llamó ‘gorda’, Internet se lo compensó con dinero

CIUDAD DE MÉXICO

Todas las primeras citas son un verdadero volado, puedes encontrar al amor de tu vida o te puedes llevar una completa decepción, como le ocurrió a la protagonista de la siguiente historia.

Su nombre es Jade Savage, vive en Leicester, Inglaterra y viajó cuatro horas en tren para llegar a Peterborough, donde se encontraría con un hombre que conoció en Tinder.

Además de su valioso tiempo, Savage gastó 90 libras (2 mil 169 pesos mexicanos) para conocer al tipo, pero en el momento en que se encontraron, él la rechazó ‘porque estaba gorda’.

También le reclamó que ya no se veía como en su última cita.

Estaba hablando con él por teléfono cuando llegué a la estación de tren para que me fuera a buscar. Al llegar me dijo ‘tienes más peso’. Yo pensaba: ‘No, no puedes decir eso. Estaba claro que él quería cancelar la cita, pero yo todavía esperaba que pudiéramos pasar un lindo día”.