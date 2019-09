El SNTE promete legalidad en asignación de plazas docentes

PACHUCA, Hidalgo.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, aseguró que la nueva legislación educativa garantizará la transparencia y legalidad en la asignación de plazas para maestros.

En el marco de la entrega de 2 mil 258 nombramientos definitivos y regularizaciones a trabajadores de la educación de Hidalgo, así como de reconocimientos a casi mil 500 integrantes de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, Cepeda Salas expresó que, con la aprobación de las leyes secundarias, el ingreso de docentes al servicio educativo será un proceso transparente, en el que el Sindicato ejercerá su responsabilidad de salvaguardar los derechos de los maestros y se cumplirá con las expectativas de la sociedad y de la Nueva Escuela Mexicana.

“Está muy clara la redacción del artículo correspondiente, será tripartita la participación de las entidades; no podrá determinar solo el Sindicato, no podrá determinar sola la Secretaría de Educación Pública federal, no podrá determinar sola la Secretaría de Educación Pública de un estado. Eso le dará un matiz de transparencia”.

Detalló que a través de los canales de diálogo y participación, abiertos tanto por el Poder Ejecutivo como Legislativo, el SNTE fue la única instancia que participó puntualmente en la redacción de las leyes secundarias.

“Para nosotros es realmente muy satisfactorio que, en los hechos, haya sido la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la que, de manera conjunta, redactó cada uno de los artículos con las instancias de la Secretaría de Educación Pública y que la iniciativa que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados fue, básicamente, elaborada de manera conjunta”.

Respecto a las adiciones hechas en los últimos días para facilitar el ingreso de los normalistas al Sistema Educativo Nacional, el dirigente del magisterio dijo que son “bienvenidas” y confió en que el artículo correspondiente tendrá “el mismo esmero con que se hizo todo lo demás, para realmente poder cumplir con lo que la sociedad quiere: procesos transparentes”.

Tanto la ceremonia de entrega de reconocimientos, como de basificación, estuvieron encabezadas por el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, a quien el dirigente nacional del SNTE le agradeció la voluntad y el empeño para cumplir demandas y derechos de los trabajadores de la educación.

En respuesta, el mandatario estatal resaltó la relación institucional, de aprecio y colaboración que mantiene con el SNTE y su dirigente, el maestro Alfonso Cepeda Salas.

“Siempre me tendrán como un aliado. Siempre estaré cerca de los trabajadores de la educación y siempre habré de ser un aliado de la Sección 15 y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.

El gobernador también llamó a reconocer la labor de los maestros y del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, pues “tienen una visión importante para construir lo tan valioso que tenemos todos en la vida, que son nuestros hijos, que son nuestros niños y que han contribuido a la formación del Hidalgo que hoy somos”.

En tanto, el secretario general de la Sección 15 del SNTE, Luis Enrique Morales Acosta, destacó el apoyo de los trabajadores de la educación hidalguense a la dirigencia nacional del Sindicato, encabezada por el maestro Alfonso Cepeda Salas.

“Su presencia, líder, además de fortalecernos, ratifica su compromiso de estar cerca de sus representados. En Hidalgo, valoramos y reconocemos su compromiso de regresar a nuestra organización sindical a sus orígenes. Cuente con nuestro respaldo irrestricto, en todas las acciones que realiza por mantener vigentes las causas que dieron origen a nuestro sindicato: la escuela pública y la defensa colectiva de los derechos y prestaciones por más de 75 años de lucha que el SNTE ha logrado para beneficio de sus agremiados”, manifestó.

En los encuentros participaron también José Luis Romo Cruz, secretario ejecutivo de la Política Pública Estatal; Atilano Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública de Hidalgo; funcionarios de la entidad y legisladores locales; así como la profesora Mirna Isabel Saldívar Paz, representante del CEN del SNTE en la Sección 15.