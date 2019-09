Kendall y Kim Kardashian son ignoradas en los Emmy

CIUDAD DE MÉXICO

Kendall Jenner y Kim Kardashian se convirtieron en las grandes ignoradas en la alfombra roja de los premios Emmy.

En varias imágenes se puede ver a las hermanas llegando a la alfombra morada y siendo ignoradas por completo. Ni un solo fotógrafo o reportero hizo el esfuerzo por entrevistarlas o capturar una imagen de ellas en la alfombra, contrario a Zendaya que se veía irrealmente hermosa y se robó la noche.

Y es que mientras actrices como Emilia Clarke, Sophie Turner o Lena Headey fueron asediadas por las cámaras de la prensa, Kim Kardashian y la mayor de las Jenner no tuvieron tanta suerte.

Esto lo dieron a conocer varios usuarios de Twitter que se percataron de este incidente. Las hermanas fueron ignoradas porque llegaron tardísimo a la alfombra morada y no les quedó de otra más que apresurar el paso.

En un video compartido por la Agencia de Noticias EFE se puede ver a Kendall llegando a toda prisa y siendo fotografiada únicamente por un camarógrafo que nota la presencia de la modelo.

Cabe señalar que las hermanas fueron entrevistadas por algunos medios de televisión y además ambas fueron invitadas a presentar la categoría ‘Mejor programa de competencia’, en clara referencia al reality show que tienen ‘Keeping Up With The Kardashians’.