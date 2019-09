Niño genio de la UNAM denuncia acoso por parte de profesores

Carlos Santamaría, el niño genio que logró entrar a la universidad con 12 años, ha denunciado ser víctima de acoso por parte de algunos de sus profesores, por lo que su padre ha levantado una denuncia ante la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Algunas de estas acciones han sido campañas en redes sociales donde se insiste en que el niño no pertenece a la universidad y no debería estar allí, otras, han arremetido contra sus calificaciones y evaluaciones.

Por esta razón, un tribunal federal otorgó un amparo para Carlos, buscando que la institución repare el daño ocasionado al menor.

Todo el semestre se me habían venido dando calificaciones injustas, (en la materia de Álgebra) y digo, bueno no quiero sacar esa calificación, voy a hacer el examen final y me ponen cero; entonces hago la segunda vuelta y me ponen el mismo examen en el que saqué cero, y pregunto en qué me equivoqué, por qué saqué cero, entonces (la suplente del profesor titular) empezó a decirme que yo no tenía por qué estar ahí, que porque era un niño y que los niños no van a la universidad, bla, bla, bla. Todo era así, calificaciones injustas o una mirada fea”.