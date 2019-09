Se incendia jacuzzi de gimnasio en la Álvaro Obregón

CIUDAD DE MÉXICO

Un incendio que se originó en el jacuzzi de un gimnasio en un conjunto de departamentos ubicados sobre Río Magdalena en la colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, complicó la labor de los Bomberos.

“Un incendio en una sauna de un edificio particular se les descontroló, es una sauna vía eléctrica no sabemos que es lo que haya originado, pero se quemó madera. Las vías de acceso que no acaban de entender que debe de haber amplitud para que entren unidades de emergencia, no se le desea nada a nadie, pero nunca estamos exentos”, comentó el bombero Raúl Sánchez Arreguín.

Los bomberos tuvieron que dejar sus vehículos en el exterior de estas torres de condominios y extender 150 metros de manguera para poder llegar al lugar del incendio que por fortuna fue controlado.

Paramédicos de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana atendió a una persona de seguridad del conjunto habitacional por intoxicación de inhalación de humo.

En 40 minutos fue controlado el incendio, personal de Protección Civil y policías capitalinos tomaron conocimiento de la emergencia dejando la responsabilidad a la administración del conjunto habitacional.