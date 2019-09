Aldo Gutiérrez, el normalista que sobrevivió la noche de Iguala

La noche del 26 de septiembre de 2014 no solo desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un disparo de policías municipales de Iguala provocó daño cerebral irreversible a Aldo Gutiérrez Solano, entonces de 19 años. Estuvo en coma año y medio; ahora se encuentra estable, pero en estado vegetativo.

Aldo Gutiérrez Solano soñaba con ser futbolista profesional, es el décimo de catorce hermanos. En Ayotzinapa, sus compañeros lo recuerdan con cariño, dicen que no les falló el apodo.

-¿Por qué?

Hace cinco años, normalistas tomaron cinco autobuses en la estación de Iguala. En ellos viajarían a la Ciudad de México, a la marcha del 2 de octubre. Minutos después, cerca del periférico, una patrulla se le atravesó a uno de los autobuses.

El estudiante normalista recuerda que un balazo atravesó la cabeza de Aldo Gutiérrez.

Intentaron levantarlo, pero los disparos siguieron.

Éramos alrededor de 15 compañeros que seguíamos en el autobús, escondidos entre los asientos, vimos como los policías no permitían que los paramédicos levantaran al compañero”, dice el testigo.

Hasta el cuarto intento pudieron acercarse y llevarlo al hospital. Al día siguiente, su familia lo encontró en el Hospital General de Iguala, nadie lo atendía.

Señala que el médico neurólogo dijo que había 80 por ciento de probabilidades de que el estudiante muriera.

Aldo Gutiérrez fue trasladado al Instituto Nacional de Neurología, en la Ciudad de México, con un diagnóstico poco esperanzador.

Se le dañó el 65 por ciento del cerebro (…) la bala que le atravesó le dañó parte de la vista, parte del cerebro, pero lo más difícil fue cuando no se le dio la atención como debería de ser”, señala Leonel Gutierrez Solano, hermano de Aldo.

Después, lo llevaron al Instituto Nacional de Rehabilitación, en total estuvo internado cuatro años.

En 2018, sus hermanos lograron que el Gobierno federal construyera una casa especial para Aldo Gutiérrez, donde lo atendieran enfermeras y médicos.

Leonel, hermano del normalista herido, explica que se logró que se le quitara el ventilador para que respirara por sí mismo.

Sin embargo, a veces no llegan los medicamentos que solicitan, mandan otro medicamento y quienes atienden a Aldo Gutiérrez buscan cómo usarlo.

Ahí donde Aldo no hay luz en el baño. A veces no tiene el refri de él con su medicina, no tiene luz a veces. Desde cuando están que nos van a arreglar la luz, pero todavía falta. Han llegado los recibos hasta de 6 mil, carísimo. Ahorita lo estamos pagando, que lo van a reembolsar”, dice la madre de Aldo.