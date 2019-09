Los últimos días de José José: aislado del mundo y con sus hijos llenos de rencor

Durante los últimos días de vida de José José, los problemas de salud y las disputas legales entre sus hijos fueron una constante que no lo dejaron de acosar. Esos asuntos ocuparon el lugar que su familia debía llenar.

El “Príncipe de la Canción,” quien murió a los 71 años de edad, padecía de cáncer de páncreas; sin embargo, ese no era el único de sus problemas, ya que su hija menor, Sarita Sosa, se lo había llevado a vivir a Miami sin tomar en cuenta la opinión de sus dos hermanos mayores, Marysol Sosa y José Joel.

Los hermanos sosa acusaron a Sarita de haber aislado a su padre para que no tuviera comunicación con nadie, lo cual ha sido así desde que salieron de México. “La nostalgia y la preocupación crecen cada día, no sé nada de mi papá, habiéndose ido como se fue, en un estado frágil”, comentó hace unos días Marysol.

Y es que no habían podido establecer ningún tipo de contacto con el autor de “Amar y querer” desde hace varios meses. Incluso le enviaban mensajes a un teléfono que tenían de él, pero nunca recibieron algún tipo de contestación. La incertidumbre era un sentimiento recurrente en el par de hermanos.

“Desde hace unos nueve meses mandas el mensaje y luego el teléfono te marca que no fue entregado, después pasan semanas y ya, pero no sé quién abre los mensajes”, relató la hermana mayor en una conversación en un espacio televisivo.

A raíz de este problema ella y su hermano José Joel decidieron proceder de manera legal contra su hermana: “Sí, no hemos estado nosotros de brazos cruzados como comprenderán”, aseguró Marysol durante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando.

Cabe decir que a partir de que se agravaron los problemas de salud del exitoso cantautor, los hijos tuvieron un mayor distanciamiento entre ellos y en muchas ocasiones se habló de las peleas a causa de la herencia de su padre. Incluso José Joel había dicho en reiteradas ocasiones que su hermana menor únicamente estaba esperando la muerte de su padre para poder apoderarse de su herencia.

Acerca de la relación de Sara con José José, el hermano comentó: “No sé qué le metió esta niña en la cabeza, personalmente. Pero tuve la oportunidad de decirle en su cara que me daba mucha tristeza todo esto”.

A inicios de año, Joel platicó con los medios sobre un encuentro que había tenido con su padre en donde hablaron sobre la preocupante situación que vivían, aunque siempre dejó en claro que él no lo obligaría a nada: “Con mi papá yo me despedí en ese momento, sabes, le dije ‘yo no sé si te vuelva a ver, no me hagas esto, pero pues finalmente no te voy a atar a la cama‘”.

En la misma conversación, el hijo que también incursionó como cantante, fue tajante al decir que la posición por la que estaba pasando su padre se trataba de un secuestro: “La situación con mi papá es de tener un aislamiento, de tener un secuestro, porque no hay otra palabra. El señor está secuestrado por parte de Sarita, mi hermana”.

Fue en marzo de 2017 cuando el propio José José, a través de un video publicado en YouTube, informó acerca del padecimiento de salud del que era víctima.

“Hoy, en este día maravilloso que estamos viviendo en nuestro México, quiero platicarles que estuve muy pendiente de mi salud y al ver que no ganaba peso con nada, me hice unos estudios en Estados Unidos para saber por qué estoy tan flaquito (…) Me hicieron análisis de arriba a abajo y me encontraron un problema en el páncreas, que es un tumorcito chiquito”.

POR AGENCIAS