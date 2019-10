A José José le daba miedo subir al escenario para cantar

CIUDAD DE MÉXICO

El cantante mexicano José José, quien falleció este 28 de septiembre a los 71 años, confesó que durante mucho tiempo le dio miedo subir al escenario, pues sentía que lo presentaban como si fuera Superman y tenía que responder a ese nivel.

Claro que antes me daba mucho miedo cantar , sobre todo porque el presentador me anunciaba como si fuera Superman , pues decía: ’Con ustedes, la máxima voz del continente’, y eso da miedo, es una responsabilidad gigante”, declaró el artista en marzo de 2014 ante la prensa.

Sin embargo, decía el ídolo internacional, “no puedes fallar, hay demasiado dinero detrás y si no cantas, te cuesta el triple de lo que vas a ganar esa noche en demandas”.

La época en la que mayor temor tenía “El Príncipe de la Canción” fue durante las décadas de los 80 y 90, cuando medio dormía en los aviones por viajar de país en país cantando en diversos recintos.

Me daba miedo porque había veces que no podía ni hablar o que me enfermaba de los bronquios por los cambios de clima y no estaba en condiciones de subirme a un escenario. Entonces, me aplicaban una inyección de cortisona, el antibiótico y a cantar”, relataba.