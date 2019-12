Fans de James Blunt se ofrecen para donarle un riñón al papá del cantante

REINO UNIDO.

El cantante británico James Blunt anunció hace unas semanas que su padre necesita un trasplante de riñón, pero que se encontraba en lista de espera ya que él no es compatible para ser donador.

La sorpresa sería que dos desconocidos ya acudieron a su llamado y están interesados en ser donadores.

De acuerdo al medio local Daily Express, Charles, nombre del padre de James, es un antiguo coronel y piloto de helicópteros del ejército que padece una grave enfermedad que dañó por completo sus riñones, lo que provocó que necesite de manera urgente un trasplante.

Es por eso que el británico en una entrevista dejó ver la premura de su familia, pues no hay compatibilidad entre ellos que pudiera resolver la espera de riñón en la que se encuentra Charles.

Ante el llamado del artista, dos de sus admiradores se ofrecieron a ser donantes.

Yo quería darle uno de mis riñones, pero resulta que no soy compatible. Ya está en la lista de espera, pero lo cierto es que necesitamos encontrar un donante lo antes posible. Lo he comentado en varias entrevistas y, aunque resulte increíble, dos personas se han ofrecido voluntarias a hacerse las pruebas. Me parece asombroso que estén dispuestos a hacer algo así y esperamos que sean compatibles. Por el momento parece que las cosas evolucionan favorablemente y, aunque no hemos recibido una respuesta, estamos intentando mantener una actitud positiva. ¡Toquemos madera!”, manifestó el cantante.