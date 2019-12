Hallan en EU a migrantes ocultos en muebles y electrodomésticos

SAN DIEGO.

Las autoridades federales de migración de Estados Unidos hallaron a 11 ciudadanos chinos escondidos en muebles y electrodomésticos dentro de un camión mientras entraba a California desde México por un cruce fronterizo.

Al menos una persona estaba metida dentro de una lavadora y otra estaba acurrucada dentro de un cofre de madera, según fotos proporcionadas el lunes por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

CBP officers found 11 Chinese nationals hidden inside furniture inside a moving truck at the San Ysidro port of entry: http://bit.ly/2YuURUC

Las autoridades registraron el camión el sábado por la noche en el cruce fronterizo entre Tijuana, México, y San Diego, dijo la agencia federal.

El conductor del camión, un ciudadano estadunidense de 42 años, fue arrestado bajo sospecha de contrabando de personas, según una declaración del ICE. No se dio a conocer su nombre.

Los 11 ciudadanos chinos fueron detenidos a la espera de los procedimientos penales y de inmigración, agregó la declaración.

Estos son seres humanos que los contrabandistas someten a condiciones inhumanas que podrían tener consecuencias mortales”, dijo Pete Flores, director de operaciones de campo en San Diego para el ICE, citado en el comunicado.

Afortunadamente, nadie resultó herido de gravedad”, agregó.

Seis ciudadanos chinos fueron encontrados hace un mes en el mismo cruce fronterizo, escondidos detrás de una pared falsa en un camión que intentaba entrar a Estados Unidos, informaron las autoridades.