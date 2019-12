El Menchito pide clemencia a AMLO y reitera que es inocente

A horas de que se resuelva la orden de extradición a Estados Unidos de Rubén Oseguera González El Menchito, quien se encuentra preso en el penal de Hermosillo, Sonora, pidió clemencia al presidente Andrés Manuel López Obrador en donde expone su situación y reitera su inocencia.

Víctor Beltrán García, el abogado de Oseguera González, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó que éste envió una carta a López Obrador demandando hacer valer el Estado de Derecho y a erradicar los vicios de la pasada administración que lo mantienen en presión.

En su carta -escrita en su mayoría sin acentos y con faltas de ortografía- Oseguera González le expone su situación al presidente López Obrador:

“Me encuentro recluido en el cereso CPS #11 en Hermosillo, Sonora, por un proceso de extradición el cual estoy seguro y doy mi confianza de que nuestras leyes mexicanas determinaran una decisión apegada a derecho al resolver mi situación, asimismo a lo largo de cinco años -preso- he demostrado mi inocencia al haber sido absuelto de todos y cada uno de mis procesos, algunos desde la primera instancia, y otros a través de recursos en segunda instancia o incluso en amparo, pues fueron de conocimiento general”.

“… por lo siguiente he vivido una situación muy difícil en reclusión, han violado mis derechos humanos y mis garantías constitucionales, en este periodo de 5 años he estado siendo trasladado a diferentes centros federales sin motivo ni fundamento alguno, violando suspensiones definitivas de amparos promovidos por su servidor y mi defensa, haciéndome la vida imposible tanto a mi como a mi familia”.

En la misiva, Oseguera González, de 28 años de edad, asegura que durante su tiempo en reclusión, ha permanecido en aislamiento “sin poder convivir con las demás PPL (Personas Privadas de su Libertad) ya que me hacen mención que son órdenes superiores que yo reciba ese trato sin tomar en cuenta que todo este tiempo me he comportado de forma respetuosa sin causar ningún problema a nadie y apegándome siempre al reglamento, por tal motivo acudo a usted y estoy de acuerdo con el cambio de la 4ta transformación, es una responsabilidad muy grande la que usted asumió”.

En la parte final de la carta, Oseguera González asegura ser una persona honesta y trabajadora, y que tiene principios y valores que le han inculcado su familia.

JUSTICIA

“Quiero que sepa que soy una persona honesta, trabajadora, humilde, servidora, transparente con principios y valores que me ha inculcado mi familia, espero tenga tiempo para leer estas letras considere mi situación y tome cartas en el asunto, se que son tiempos difíciles para tomar desiciones pero es su deber mantener a la ciudadania conforme y satisfecha en todos y cada uno de los proyectos que planteo al tomar este cargo tan comprometedor, terminar de raíz con la corrupción y privilegios que tuvieron los presidentes y administraciones pasadas”.

Oseguera González El Menchito es acusado de traficar distribuir varios kilos de cocaína y metanfetamina en EU, así como de uso y posesión de armas de fuego.

El abogado Beltrán García recordó que su cliente fue absuelto de cinco procesos en México por falta de pruebas y deficiencias en el procedimiento, aún así se le pretende entregar al país vecino, para ser enjuiciado de los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, acopio de armas y delincuencia organizada.

“A pesar de estos fallos en su favor, el joven de 28 años, capturado con lujo de violencia en Zapopan, Jalisco, sigue en proceso de extradición hacia Estados Unidos, que lo requiere por delitos que ya le fueron juzgados en México. Esto viola el principio non bis in ídem que prohíbe ser juzgado por un mismo delito dos veces”, indicó el litigante.

Asimismo, lamentó que a la fecha, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha respondido la solicitud de la defensa para reconsiderar esta decisión.