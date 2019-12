¿Jenni Rivera está viva y ahora es youtuber? Aquí la verdadera historia

Dolores Janney Rivera Saavedra, mejor conocida como Jenni Rivera, una de las artistas más reconocidas dentro del género de la música banda, murió en un accidente aéreo hace siete años, sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular rumores sobre que la cantante está viva y que ahora tiene una canal en Youtube.

Muchas han sido las teorías que han surgido respecto a la vida de la cantante, algunas van desde que el accidente fue planeado hasta que sus hermanos están involucrados en el caso, pero los rumores de “La diva de la banda” han tomado más fuerza luego de que Pepe Garza reveló una entrevista de la cantante antes de fallecer, en donde Jenni asegura haber recibido amenazas de muerte.

Además de que en redes sociales usuarios encontraron un canal de cocina en Youtube llamado “IcookUcookWeallcook #Spanglish” donde la chef tiene la voz similar a la de la cantante, pues ésta mezcla términos en inglés con el español, lenguaje que coloquialmente se le llama “pocho”, pero lo que resulta aún más sospechoso es que la mujer jamás se deja ver en los videos, únicamente se escucha su voz mientras prepara los platillos.

anne;@lespoirmailo

díganme si es o no es la voz d Jenny Rivera

Esto sin duda atrajo la atención de sus fans, quienes no han dejado de buscar pruebas en los videos de la chef misteriosa, ya que también encontraron que las grabaciones muestran cómo la mujer cocina con el tequila que lanzaría la mismísima cantante y que además sus utensilios de cocina tienen marcada una mariposa, algo que era característico deJenni, quien se autonombró “La Mariposa de Barrio”.

Alaina@Alaina62976721

Todoss estan hablando de la nueva teoría acerca de Jenny Rivera

Es raro que use utencilios con una mariposa y un tequila de la diva

¿Ustedes qué opinan?

1.17012:47 – 11 dic. 2019Información y privacidad de Twitter Ads235 personas están hablando de esto

Luego de que se viralizó el canal de Youtube, la dueña del canal salió a desmentir los rumores, pero no sin antes borrar todos los videos anteriores que tenía en su canal donde se podían encontrar las pruebas antes mencionadas.

Sin embargo, para usuarios de redes resultó más sospechoso, pues la mujer salió desmentir los rumores a través de un video en Youtube, en donde sólo se escucha su voz y no muestra su rostro.

“Yo soy una ama de casa común y corriente con hijos, y hago estos videos por que me gusta no para sacar dinero, lo hago para mi y mis followers…yo no me aprovecho de ella (Jenni Rivera) que si me gustan las cosas de ella, sí ¿a quién no?… no saquen teorías donde no las hay”, señaló.