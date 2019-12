Los encantos de Guanajuato; una opción para cada gusto

CIUDAD DE MÉXICO

El año está por terminar y qué mejor que hacerlo -o comenzar el próximo- rompiendo la rutina, y no, nos referimos a levantarte tarde o no usar el automóvil, si no a literal hacer cosas diferentes, como por ejemplo, salir de la ciudad y sobrevolar los cielos en un globo.

Pensar en Guanajuato es transportarse a los callejones, a sus museos llenos de momias y a las coloridas avenidas, sin embargo, hay mucho más que eso.

El estado, cuna del Independencia del país, guarda entre sus calles -además de historias- diversas experiencias únicas, entre las que destacan la gastronomía y el confort.

Restaurante Gallo Pitagórico en Guanajuato

Si deseas relajarte y olvidar el estrés citadino el punto obligado a visitar es San Miguel de Allende, una pequeña ciudad de la época colonial a una hora de Guanajuato, reconocida por su arquitectura barroca española y calificada como la número 1 en la categoría de ‘Mejor Destino de México‘ por la revista Food & Travel México.

¿QUÉ HACER EN SAN MIGUEL DE ALLENDE?

La ciudad Patrimonio de la Humanidad tiene opciones para todos los gustos, desde un modesto hostal para mochileros hasta resorts de lujo con spas y restaurantes galardonados.

Live Aqua San Miguel de Allende Urban Resort

Live Aqua San Miguel de Allende Urban Resort

Live Aqua San Miguel de Allende Urban Resort

Si lo tuyo es dejarte consentir San Miguel de Allende cuenta con hoteles 5 estrellas, lugares donde el servicio, la comodidad y la impresionante arquitectura moderna se fusionan.

Live Aqua San Miguel de Allende Urban Resort

L’Ôtel 1218 Concept House

En la gastronomía no se quedan para nada atrás, los visitantes pueden disfrutar desde unas típicas enchiladas mineras en el patio de una casa o un pan con cajeta de Celaya hasta menús gourmets de varios tiempos en terrazas con vista a la Catedral.

Restaurante Bovine

Terraza Trazo1810

Restaurante 1826 dentro del Hotel Rosewood

Para los amantes de la coctelería y mixología el estado es una opción imperdible, pues cuenta con visitas guiadas a vinícolas, cata de vinos y hasta de tequila.

Si lo tuyo es estar en contacto con la naturaleza también hay actividades enfocadas en eso, como por ejemplo, cabalgata nocturna por el monte y la ciudad, galopar en el cañón y para los más extremos vuelo en globo aerostático.

No dudes en Visitar Guanajuato, seguro encuentras una experiencia hecha para ti.