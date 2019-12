Revelan audio de las amenazas que sufrió Jenni Rivera antes de morir

CIUDAD DE MÉXICO.

Han pasado siete años de la muerte de Jenni Rivera y apenas se dieron a conocer las amenazas que la cantante tenía encima.

Aquel día de su muerte, la ‘diva de la banda’ terminaba un concierto en Monterrey, canceló varias de sus citas y subió a un avión privado. El desenlace ya lo sabemos.

IMAGEN: Instagram @jennirivera

Pero existía evidencia del temor que Jenni Rivera sentía antes de morir y se las dijo al periodista Pepe Garza.

La cantante dejó un testimonio de las amenazas que sufrió. Incluso, de acuerdo con Chiquis Rivera, Monterrey era un destino letal para la diva, pues ella sabía que si pisaba un escenario ahí su vida corría peligro, pero ella siempre tuvo fe en dios.

En esta entrevista, Jenni reveló que recibió llamadas anónimas que le advertían que no debería presentarse en Tampico o la iban a matar. Además, el FBI intentó comunicarse con ella por otra supuesta amenaza de secuestro en su presentación en Reynosa; le advertían que no tenía que ir.

La familia de la gruperano estaba enterada de su contacto con la agencia estadunidense.En tanto, Rivera sostenía que su trabajo era honesto y que ella no podía controlar quién iba a sus conciertos y mucho menos se negaba a tomarse fotografías con gente perteneciente a cárteles del narcotráfico.

VíaTwitter o vía mensaje recibía amenazas de supuestos miembros del crimen organizado. Esto no la intimidaba, por lo que decidía continuar con su show.

IMAGEN: Instagram @jennirivera

En una de sus últimas presentaciones en Reynosa, la diva tuvo que huir del escenario debido a los rumores entre los asistentes de que un grupo armado se había infiltrado al concierto. Corrió descalza junto a las 18 mil personas asistentes del conciertos, pero sus hijos nunca se enteraron de esto.

Tanto el periodista como Jenni no se imaginaban que este testimonio saldría a la luz, pues pensaban que la cantante, a pesar de las amenazas, no corría peligro.

Es tan importante para mí lo que hago que soy una mujer muy valiente, sí, muy decidida y por eso estoy aquí, nadie sabe, incluso ni mi familia sabe, no saben mis amigos, no sabe nadie y así lo he decidido yo porque no quiero asustar más gente” dijo Jenni.