Salma Hayek presume amistad con Angelina Jolie y Kumail Nanjiani

La actriz y productora mexicana Salma Hayek compartió una fotografía junto con sus compañeros de rodaje de la película “The eternals” (Los eternos), Angelina Jolie y el actor pakistaní Kumail Nanjiani, quienes se han convertido en sus amigos.

Hayek, quien dará vida a “Ajax”, la líder de Los eternos, comparte créditos en esta cinta -que se estrenará en noviembre de 2020- con Jolie, quien interpretará a “Thena”; Richard Madden en el papel de “Ikaris”; Don Lee, como “Gilgamesh”; Kumail Nanjiani, como “Kingo”, y Bryan Tyree, como “Phastos”.

Así como las actrices Lauren Ridloff y Lia McHugh, como “Makkari” y “Sprite”, respectivamente, personajes que para la adaptación cinematográfica serán femeninos.

En tanto que Kumail Nanjiani dará vida a “Kingo”, uno de los mejores espadachines del mundo que, entre sus habilidades, destacan el vuelo, las proyecciones de energía y manipulación molecular.

Gosh am I so lucky… I thought I was just going to be working with great actors playing aliens; little did I know, I was going to befriend amazing human beings. #TheEternals #AngelinaJolie @kumailn

“Qué suertuda soy, pensé que iba a estar trabajando con buenísimos actores interpretando extraterrestres, y resultó que también me hice amiga de maravillosos seres humanos #TheEternals#[email protected]”, escribió la también productora de la serie Monarca en sus redes sociales.

En julio pasado, la artista veracruzana dio a conocer en sus redes sociales que se integraría al Universo Cinematográfico de Marvel con “The eternals”, durante la Comic Con de San Diego. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dio a conocer el elenco del filme dirigido por la cineasta Chloé Zhao.

En esa ocasión, Salma resaltó la diversidad que existe en el elenco, pues hay un afroamericano, un surcoreano, un pakistaní, un escocés, una actriz sorda y una infantil.

“Esta película permitirá que aquellos quienes nunca se sienten representados en las películas, en este caso de superhéroes, se sientan representados. Amo a mi familia diversa”, indicó.