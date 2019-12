Súperheroe: salva de la muerte milagrosamente a un perrito

CIUDAD DE MÉXICO.

El video de un milagroso rescate realizado por un ciudadano en un edificio de Houston, Texas, está dando la vuelta al mundo, pues muestra el momento en el que el hombre se cruza con una mujer al salir del elevador, y después de que ella ingresa y las puertas se cierran, él se da cuenta de que la mascota de la mujer se quedó fuera, amarrada por una larga correa al cuello, en inminente peligro de muerte.

Y’all I’m shaking!!! I just saved a dog on a leash that didn’t make it onto the elevator with the owner before the door closed! I just happened to turn around as the door closed and it started to lift off the ground I got the leash off in time

La reacción del hombre es veloz y desesperada, pues sabe que cuenta con apenas unos segundos antes de que el animal comience a elevarse y muera asfixiado.

Johnny Mathis afirmó que el momento aterrador ocurrió el lunes en su edificio de apartamentos. Mathis compartió el video en Twitter, al que llamó un “momento intenso por decir lo menos”.

“¡Todos… estoy temblando! ¡Acabo de salvar a un perro con una correa que no llegó al ascensor con el dueño y se le ceró la puerta! Simplemente me di la vuelta cuando la puerta se cerró y comenzó a levantarse del suelo. Le quité la correa a tiempo!. Ella comenzó a gritar tan pronto como la puerta se cerró y estaba llorando cuando volvió a bajar, pensó lo peor”, compartío el héroe en su cuenta de Twitter.