A sus 6 años, Jaimito se quiere morir por esto…

TEXCOCO

Asus seis años, Jaimito, se quiere morir, pues no quiere ir a la escuela donde es víctima de maltrato tanto físico como psicológico por parte de su profesor de primer grado en la escuela Venustiano Carranza en San Luis Huexotla en Texcoco.

Su mamá señaló que el niño desde principios de noviembre empezó a tener un comportamiento extraño y se quejaba de que el maestro identificado como Efrén Torres, lo maltrataba, pero inicialmente no le creyó porque el profesor aseguraba que el niño era travieso y que era un menor problemático.

“El maestro me jala las orejas y me saca del salón, me paga en las piernas con el cinturón, no me deja sentar, unas veces me hace cosas malas, jalarme el cabello, me saca jalando el cabello unas veces”, explicó Jaimito.