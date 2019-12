Juez de El Chapo llevará caso de Genaro García Luna

CIUDAD DE MÉXICO.

La Corte del Distrito Este de Nueva York confirmó ayer que el juez Brian M. Cogan, quien dictó cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, llevará el caso del exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, fue quien solicitó formalmente la reasignación del caso de García Luna a la agenda del juez Cogan, bajo el argumento de que ambos casos están relacionados y la ejecución del proceso bajo las mismas características facilitará el ahorro de recursos jurídicos.

Donoghue presentó los cargos contra Genaro García Luna el 10 de diciembre, los cuales van desde haber aceptado sobornos millonarios por parte del Cártel del Pacífico para facilitar el tráfico de cocaína, hasta mentir a las autoridades de EUA sobre su pasado cuando buscó la naturalización estadunidense en 2018.

El exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón deberá comparecer ante Brian M. Cogan, el magistrado que llevó el llamado Juicio del siglo contra El Chapo Guzmán, a quien se le encontró culpable de 10 cargos y ahora cumple una condena de por vida.

Aún no se confirma la fecha en que Genaro García Luna deba presentarse ante el juez del Distrito Este de Nueva York. Sin embargo, el 17 de diciembre comparecerá en Dallas, Texas, para confirmar su detención provisional y su traslado a Nueva York.

El pasado martes se dio a conocer la detención de García Luna, exdirector de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y exsecretario de Seguridad Pública Federal de 2006 a 2012, por acusaciones de conspiración y declaraciones falsas que permitieron la libre operación del Cártel del Pacífico, basadas en dichos de testigos.

El exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna no es panista y, si lo fuera, de todos modos tendría que estar sujeto al Estado de derecho, afirmó el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.

Durante la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este año, el legislador sostuvo que será la historia la que juzgue los hechos y entonces se verá si las administraciones de Felipe Calderón o de Vicente Fox fueron afectadas por una posible mala actuación de García Luna.

En México o en cualquier país, “toda persona, sin distinción, debe sujetarse al Estado de derecho y la justicia no tiene por qué tener sesgos de partido ni ideología”, enfatizó el legislador del PAN.

El también exgobernador de Guanajuato aclaró que “el expresidente Calderón no es parte de la controversia. Yo creo que hay que ver el tema del caso del señor García Luna en la Fiscalía de Estados Unidos y el propio Poder Judicial de ese país”.

Respecto de la responsabilidad que pudieran tener los expresidentes en torno a los actos de Genaro García Luna, el diputado Romero Hicks señaló que “lo primero es que debe acatarse el Estado de derecho y tiene que respetarse a las personas. Y no es común ni es conveniente que la autoridad del Ejecutivo ni las fiscalías adelanten el trabajo que están haciendo o que se acuse a las personas sin fundamento”.

-Notimex

Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena, con el panista Juan Carlos Romero Hicks, durante la última sesión del año, realizada ayer. Foto: Mateo Reyes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y del gobierno de Estados Unidos toda la información que tenga en su poder referente al exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna.

Durante una reunión que sostuvo con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el titular de la SSPC, Alfonso Durazo, aseguró que espera que con la detención de García Luna, “se jale la hebra de la corrupción” en el país.

Destacó que la hebra de corrupción en México se formó alrededor de la guerra contra el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón.

Durazo Montaño refirió que, históricamente, en México y en el mundo, el gran crimen ha avanzado de la mano de la protección de la autoridad, por eso la vertiente de la estrategia de la seguridad es el combate a la corrupción.

El uso indiscriminado de la fuerza no resolvió la criminalidad, sólo provocó mayores enfrentamientos, muerte y dolor innecesarios, por eso estábamos obligados a replantear la estrategia. No significa que no se haga uso de la fuerza del Estado para imponer el orden cuando sea necesario, significa que la fuerza no es nuestro primer recurso para garantizar la paz”, dijo.