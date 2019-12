Lizbeth Rodríguez confirma que Badabun ha llegado a su fin

1.

La versión de Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez es la youtuber que más vistas genera al canal de YouTube.

Lizbeth Rodríguez publicó un video en su canal de YouTube, donde por fin habló sobre toda la situación que gira alrededor de Badabun (varios youtubers aseguraron haber sido víctimas de acoso sexual, laboral y homofobia, por parte de los creadores del canal). La llamada “Chica Badabun” comentó:

Amigos les debo muchas respuestas y como vieron en mis historias les pedí me mandaran todas sus preguntas; creo les debo la verdad y es el momento de cerrar ciclos.

A través de las stories de su perfil en Instagram, la youtuber recibió muchas preguntas por parte de sus followers. Te comparto algunas de estas y la respuesta por parte de Lizbeth, una de las personas más conocidas del proyecto Badabun: 2.

¿El CEO (César Morales) te trató mal?

La llamada “Chica Badabun” deja al canal un aproximado de 500 millones de vistas.

No realmente, si en algún momento el me gritó pues yo también le grité…yo no considero personalmente que me haya agredido de ninguna manera.



3.

¿Cómo te sientes después de lo que está pasando?

“Me siento triste, me siento muy abrumada, me siento desconcertada, abrumada, me siento muy rara, a pesar de que en este punto yo creía que era una mujer fuerte, independiente y demás, cuando pasó todo esto si me sentí como si todo mi mundo color rosa se hubiera desmoronado y que estaba viviendo una mentira”.

Me sentí muy mal la verdad, me sentí mal de que había cosas que estaban pasando y me siento mal por todos mis amigos que ahora no tiene trabajo, porque conozco sus situaciones, estoy muy triste.

4.

¿Alguna vez notaste que el CEO acosara a alguna de tus compañeras?

Social Blade señala que de los 10 videos más vistos de Badabun, cuatro son del programa conducido por Lizbeth Rodríguez.

“No, me da mucha tristeza no haberme dado cuenta si es que pasó, la verdad yo siempre estaba con mis juntas de trabajo, estaba con mi equipo, estaba grabando aquí, grabando allá, no me ponía como a analizar qué es lo que pasaba, yo jamás percibí eso”. 5.

¿Seguirás en Badabun?

Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo, de los cuales conozco su vida…yo creo que ya no hay Badabun, amigos; no hay manera de seguir en algo que ya no existe

“Yo tengo contratos con otras marcas, tengo que series que terminar, yo tengo que cumplir con mi parte, yo no me permitiría dejar un proyecto inconcluso, yo soy muy de terminar lo que comienzo, es mi ética profesional, yo voy a terminar lo que empecé y bye”. 6.

Los nuevos proyectos de Lizbeth Rodríguez

La youtuber dio a conocer que desde antes del escándalo de Badabun, ella ha estaba trabajando en nuevos proyectos que estará llevando a cabo este 2020, como conferencias y series. “Yo no”, expresó ante la pregunta si había sido acosada en Badabun.

“Soy una persona muy trabajadora, antes de entrar a Badabun yo tenía cinco trabajos, tengo un hijo, tengo una renta que pagar, tengo una escuela que pagar, pañalitos…yo no puedo dejar de trabajar, obviamente voy a seguir trabajando, mi hijo es mi mayor motivación”. 7.

Te comparto el video de Lizbeth Rodríguez, “cerrando ciclos. Adiós 2019”