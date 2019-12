Empleado nuevo gana pantalla en posada y luego renuncia

CIUDAD DE MÉXICO

Como bien sabes, una de las cosas más esperadas en esta temporada son las posadas de las empresas y es que, además de buena comida por lo general se realizan rifas entre los empleados.

Desde microhondas y lavadoras hasta pantallas y automóviles, pocos son los afortunados que salen premiados, como el caso que te contaremos a continuación.

En redes se viralizó un post de un joven llamado Adriel García, quien relató que el día de la posada de su trabajo ganó una pantalla de 50 pulgadas, lo gracioso de la situación es que apenas llevaba 5 días trabajando en la empresa y tomó la decisión de ya no presentarse más.

Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me ganando la de 50 jajajaj lo que no saben es que ya no iré el lunes“, escribió.