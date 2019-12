‘Bullean’ a niño por dibujarse el logo de su equipo; termina siendo el diseño oficial

CIUDAD DE MÉXICO

La creatividad es un gran don que no muchos poseen. En ocasiones los ‘genios’ son criticados, sin embargo, esto puede impulsarlos a seguir adelante.

En Florida hace unos meses un pequeño amante del fútbol americano se volvió viral ¿la razón? dibujó a mano sobre su playera el logo de su equipo, ya que no contaba con la camiseta oficial.

El día del partido apareció con su propia versión de la playera. Su maestra apoyó la creatividad y compartió un post en Facebook afirmando que se sentía orgullosa de su alumno pese a que varios estudiantes se habían burlado de él.

Esto motivó a que hiciera una segunda publicación con el fin de ayudarlo a conseguir una camiseta oficial.

Como era de esperar, la publicación rápidamente se hizo viral y llamó la atención del equipo al que tanto admiraba, quienes decidieron enviarle una caja llena de dulces e indumentaria.

Alumni Hall UT

Alumni Hall is humbled to be a part of Laura Snyder's story she shared about one of her sweet students. We only hope to help put a smile on that boys face and make him feel special not just today, but every day. A package is on its way for him and the Snyder Sluggers!

UT Interim President Randy Boyd

I was touched to learn of a young Florida school student's heart for the University of Tennessee, and I LOVED his imagination behind designing his own shirt. So many of us admire his love for UT and it's awesome to see everyone step up to send him some UT gear!



A medida que la historia se extendió, la tienda de la universidad también decidió mostrar su apoyo, por lo que lanzó una nueva camiseta con un diseño igual al que el niño había dibujado días antes. Será el oficial por algunos meses.

La tienda además aseguró que parte de los ingresos por cada unidad vendida serán destinados a una organización que trabaja en prevenir y reducir el acoso a los niños en Estados Unidos.