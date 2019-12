‘Se me repegó y nadie ayudó’; mujer denuncia acoso en el Metro

Al hacer click en enviar quedaras [email protected] a nuestro boletín el cual podrás cancelar en cualquier momento;no olvides revisar tu carpeta de spam.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una usuaria del Metro denunció a través de redes sociales a un hombre que presuntamente la acosó sexualmente en las instalaciones de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

La mujer aseguró que los hechos ocurrieron en la estación Indios Verdes, donde al intentar ingresar por el acceso de mujeres, el sujeto la abrazó y no la dejó pasar.

Me dirigí al acceso SOLO PARA MUJERES (este señor tiene el control de ese acceso). En cuanto paso me abraza y me pone su cara muy cerca diciéndome ‘por aquí no es el acceso’ y se me repega [sic]”.