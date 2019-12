Un millón de usuarios al día no paga en el Metro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) registró que en un día hasta un millón de usuarios no pagan el boleto del Metro.

Florencia Serranía, directora del organismo, indicó que a finales de octubre realizaron un ejercicio para contabilizar los accesos y salidas de personas.

Resultó que en un día salieron de la red del Metro 6.3 millones de usuarios, pero sólo fueron registrados 5.3 millones que accedieron pagando boleto.

La funcionaria indicó que la mayoría de ese millón de usuarios evaden el pago ingresando sin pagar o adquiriendo tarjetas fraudulentas.

Ayer, el STC y el Consejo de la Comunicación firmaron un acuerdo para emprender en el Metro la campaña #SoyIncorruptible.

No saltarse los torniquetes, vamos a producir también comerciales de televisión sobre el pagar el boleto de acceso, permitir salida antes de entrar al vagón, no obstruir las escaleras, respetar los asientos reservados, no cruzar la línea amarilla, hacer filas, etcétera”, dijo Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación.