Viuda de Pavarotti apoya a Plácido Domingo tras señalamientos de acoso

MADRID.

La viuda del tenor Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani, respaldó a Plácido Domingo ante las acusaciones de acoso sexual, recordando que ha sido una persona que “siempre ha estado” para la familia del cantante italiano y alguien “muy amable, con un gran alma” y un buen amigo.

Conozco perfectamente a Plácido; pasamos mucho tiempo juntos durante la época de los tres tenores y en todos estos años no detecté ninguna actitud de las que se le acusan. No consigo verlo, aunque no conozco todos los aspectos de su vida. Pero sí puedo decir que es una persona maravillosa”, señaló en una entrevista la exayudante personal de Pavarotti.