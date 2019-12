Segob transfirió 2 mil mdp a familiar de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló ayer que se detectó una transferencia de recursos proveniente de la Secretaría de Gobernación a cuentas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, actualmente preso en Estados Unidos.

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, los recursos asegurados oscilan en los dos mil millones de pesos.

López Obrador también afirmó ayer que el expresidente Felipe Calderón no será perseguido, pero tampoco gozará de ningún tipo de protección o encubrimiento en caso de haber incurrido en algún delito durante su gestión.

Esto luego de que el exmandatario fue acusado de saber que quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tenía nexos con el narcotráfico.

Al reiterar su postura de que es mejor sacar adelante al país y de que no será él quien promueva una consulta ciudadana para llevar a juicio a los expresidentes de México, López Obrador anunció que su gobierno colaborará en todo lo que sea necesario dentro de las investigaciones iniciadas en Estados Unidos y que permitieron la captura de García Luna, sospechoso de proteger al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, siendo uno de los principales ejecutores de la guerra contra los carteles de la droga en el sexenio de Felipe Calderón.

No es tomar nosotros la iniciativa, sin que esto signifique complicidad o encubrimiento. No vamos a encubrir a nadie, no es perdonar, es no encubrir… hemos decidido cooperar en la investigación, en lo que se solicite, no iniciar nosotros ninguna investigación”, puntualizó.