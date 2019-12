Belinda ya come ansias

CIUDAD DE MÉXICO.

Belinda no puede ocultar su entusiasmo ante los ensayos de su primer musical teatral, Hoy no me puedo levantar, en el que interpretará a María. La cantante aporta ideas para su personaje, una mesera aspirante a actriz y quien es uno de los hilos conductores de la historia basada en los éxitos del grupo español Mecano.

Como el resto de sus compañeros, se integra al elenco y de pronto se sienta en el piso a esperar su turno para unirse al número musical de Hawaii-Bombay, bajo la dirección de Juan Ríos y al lado de Yahir, su coprotagónico; así como de Jesús Zavala y Rogelio Suárez, entre otros.

Como pasa en los ensayos, en algún momento pierde el paso, pero vuelve a intentarlo y solicita ayuda a su compañero de al lado. Lo repite hasta sentirse satisfecha, pues esperó este musical desde hace tiempo. Así lo dijo en entrevista con Excélsior.

Nunca había hecho teatro. Es un reto. Siempre había querido hacer teatro y se dio esta oportunidad. Es una obra que me gusta mucho, así como el equipo con el que estoy compartiendo, me encantan los personajes y la música de Mecano.

Es una obra súper completa y le estamos dando un giro diferente a lo que se había hecho. Estoy súper emocionada y con muchas ganas de presentarla por última vez”, expresó Belinda.

A su lado, Yahir señaló que esta versión del musical marcará sus vidas y trayectorias.

Alejandro Gou está haciendo las cosas en grande, no está quedándose con ninguna idea guardada. Está todo perfectamente bien organizado y dirigido, muy profesional. Lo estamos disfrutando porque hay muy buena vibra y todos tenemos la mejor actitud para llevarla a cabo”, dijo Yahir, quien recreará a Mario, el amor de María, un músico nacido en provincia que busca suerte en la ciudad.

LA FAMA

Afuera del teatro quedan los rumores y las expectativas. Dentro, sólo está el trabajo que el público calificará en cada función. Belinda lo tiene claro y hace a un lado los comentarios y cuestionamientos que considera negativos.

Lo tomo de una manera ligera. Sé quién soy, siempre lo he dicho, y estoy muy tranquila, muy contenta, trabajando, y trato de enseñarle lo mejor siempre al público. Mi vida privada es mi vida privada, soy una persona muy hermética y así me voy a mantener siempre, le guste a quien le guste, y, si no, pueden seguir hablando lo que quieran”, afirmó.

La actriz nacida en Madrid, España, y naturalizada mexicana, comenzó a actuar desde los 10 años. Sin embargo, reveló que, de tener hijos, preferirá que no trabajen a tan corta edad.

SUS DESEOS PARA 2020

Con extenuantes, pero gozosos ensayos de Hoy no me puedo levantar, ambos cantantes cierran la década para iniciar 2020 con una temporada de 60 funciones en el Centro Cultural Teatro II el 31 de enero, y una gira en Guadalajara y Monterrey.

Para Belinda, su mayor propósito actual es “aprender mucho de esta experiencia”.

Quiero compartir con mis compañeros momentos inolvidables en el escenario. Hay instantes mágicos que a veces se nos olvidan, porque es nuestro trabajo. Quiero poder estar consciente de que estoy viviendo lo que siempre quise hacer.

En general, quiero ser mejor persona; con mi familia, mis seres queridos, y seguir haciendo lo que me gusta”, señaló.

Además también tiene deseos para la música y México.

Me gustaría con esta obra darle a los jóvenes un poco más de otro estilo de música. Siento que la música está en un momento un poco aburrido en cuanto a las letras y las melodías. Pensamos que algo pega y hacemos todos lo mismo. Hay que volver a los orígenes de estar en el estudio, usar más instrumentos reales, pensar mucho más en las letras de manera más profunda, como lo hacía Mecano; dar un mensaje y profundizar una canción.

En cuanto al país, deseo que estemos más unidos que nunca y que nunca perdamos la fe. Me encanta que las mujeres estemos muy unidas y tengamos esa fuerza; que se nos respete y se nos tome en cuenta; que nos vean y nos escuchen. Eso se está consiguiendo cada vez más. Me gustaría que fuera de una manera menos agresiva, porque en el pedir está el dar, así que hay que pedirlo con respeto y con amor”, añadió.

Por su parte, Yahir coincidió en reivindicar las letras de las canciones.

Nuestros hijos están creciendo con un género que está padre para el baile, pero la parte hacia ser un caballero y tratar a una mujer con la delicadeza que se merece, viene desde la familia. Tenemos una responsabilidad bien importante por todo lo que está pasando con la mujer y la inseguridad.

Por otro lado, mi deseo es que mi familia y mis seres queridos tengamos salud y cumplamos nuestras metas, que todos estén bendecidos con la fortuna de la unión familiar. Este año fue especial para mí y no he podido compartirlo con mi familia, así que quisiera que con esta nueva obra estén conmigo para vivirla juntos. Además quiero hacer mucha música y compartirla con grandes autores”, detalló Yahir.

ALEX GOU PRODUCIRÁ EQUUS

El productor Alejandro Gou adelantó a Excélsior que uno de sus proyectos teatrales para 2020 es la obra Equus. En ella se relata la historia de un siquiatra que trata a un joven adolescente con fascinación sexual y religiosa por los caballos.

La obra fue protagonizada por Richard Griffiths y Daniel Radcliffe en el West End de Londres, en 2007.

Tengo los derechos. La queremos hacer moderna, parecida a la producción de Londres, y estoy en busca de un elenco fuerte. Me gustaría Alejandro Speitzer, por ejemplo. Tiene que ser un buen actor, porque hay un desnudo. Para el siquiatra pienso en nombres como Víctor Trujillo, Rafael Sánchez Navarro, Jesús Ochoa, Humberto Zurita”, expresó Gou.

Otra obra de la que tiene los derechos, junto a su socio Mauricio García, es No tengo, no pago, de Dario Fo, que aborda la crisis económica en una ciudad desconocida, que genera medidas extremas entre un grupo de amas de casa.

En 2020 tendrá cuatro musicales en temporada: Jesucristo Súper Estrella, Sugar, Hoy no me puedo levantar y, a estrenarse el 30 de septiembre, Escuela de rock, para el que audicionaron más de mil niños, entre los que se requerirán 30 para iniciar la academia de preparación y formar tres elencos. En 2021 estrenará José el soñador.