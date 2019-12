Lolita Ayala le dice NO a dar noticias de nuevo, estas son sus condiciones para regresar a la TV

En agosto de 2016, Lolita Ayala se despidió del noticiero que presentaba de lunes a viernes en Televisa, a tres años de su ausencia en la pantalla, la periodista cuenta que se dio el lujo de rechazar una propuesta de trabajo.

En una entrevista rápida, Lolita Ayala compartió con varios medios de comunicación que la empresa en la que laboró tantos años, la volvió a buscar, para nuevamente estar al frente de un noticiero.

Sin embargo, Ayala asegura que no aceptó la propuesta por que ella busca hacer algo que sea grabado semanalmente, además que el contenido le gustaría que fuera algo amable.

“Hace un tiempo me hablaron para regresar a otro noticiero igual pero definitivamente después de 45 años ya no quise noticiero cotidiano, todos los días, mejor un fin de semana, un programa grabado. Me encantaría un noticiero de solo cosas bonitas por ejemplo”