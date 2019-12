No te voy a dejar solo, le dice a su esposo antes de que le amputen la pierna

NUEVO LEÓN.

Hay historias de amor que logran conmover a cualquiera.

Tal como la de esta mujer de 83 años que no se le separa a su esposo durante su estancia en el hospital. Y es que él, de 85, lleva una semana esperando entrar al quirófano para que puedan amputarle una pierna.

De acuerdo a quien compartió la historia en Facebook esta pareja se encuentra en la clínica 67 del IMSS de Monterrey, Nuevo León.

Foto: Facebook RN Noticias

La señora lleva cinco días en el mismo lugar y no se le aparta más que para ir a comer y al baño, pues su esposo le pide, con la voz quebrada, que no lo abandone. “No te voy a dejar solo, aquí me quedaré contigo”, le responde su esposa, según un testigo.

A pesar de que los doctores le aseguran que puede irse a descansar porque lo atenderán bien, ella se niega.

Asimismo, aseguran que los señores no son frecuentados por algún familiar o amigo.

Finalmente, piden ayuda para conseguirle donadores de sangre.