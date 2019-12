El año que Google hizo broma de Día de los Inocentes y salió muy mal

CIUDAD DE MÉXICO.

En México el día de los inocentes se festeja a finales de diciembre, sin embargo en Estados Unidos se tiene establecido para el primer día del mes de abril, por lo que la red y algunas aplicaciones se llenan de buenas bromas por el April Fools’ Day.

Hace algunos años, Google no quiso quedarse atrás y decidió hacer un pequeño ajuste en la aplicación de correo electrónico Gmail.

El chiste era sencillo, Google agregó un botón que permitía a los usuarios enviar el gif de un Minion, uno de los personajes amarillos de ‘Mi villano favorito’, mientras dejaba caer un micrófono.

Por supuesto que los usuarios no se daban cuenta de esto, hasta después de haber enviado el correo, ya que el botón se encontraba a un lado del ‘enviar’ o ‘send’ con lo que era fácil confundirse.

El problema no era solo el gif, sino que todas las respuestas a ese correo, jamás eran recibidas por el usuario. Esto causo la furia de varias personas, que incluso aseguran perdieron su trabajo. En uno de los foros de queja de Google, un usuario escribió lo siguiente:

Gracias al gif perdí mi trabajo. Soy un escritor y tenía una fecha límite que cumplir. Envíe mis artículos a mi jefa y no recibí respuesta. Sin darme cuenta envíe el correo con el botón de ‘drop mic’. Había correciones que se tenían que hacer a mis artículos y jamás recibí sus respuestas. Mi jefa tomó como ofensa el gif y asumió que no le contestaba porque pensó que no me importaba. Me desperté con un mensaje de voz de ella bastante enojada y así me enteré de su “graciosa” broma.”