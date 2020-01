Sin Seguro Popular, pacientes pagarán cuatro mil pesos por un parto en “El Hospitalito”

Además de encontrarse con la novedad de que no tienen atención gratuita y no existe el Seguro Popular, pacientes que llegan de urgencia al Hospital General de Zapopan se enfrentan con tener que pagar entre cuatro mil y seis mil pesos en casos como la atención de un parto.

Orlando Hernández, que llevó a su esposa en labor de parto al llamado Hospitalito, relató que a su ingreso les informaron que ya no había atención gratuita por estar afiliado al esquema de salud federal. El joven padre de una niña platicó que visitan Guadalajara desde el estado de Hidalgo y que la bebé se adelantó pues esperaban que llegara después de la segunda semana de enero.

“Mi esposa estaba afiliada al Seguro Popular y nos habían dicho que era hasta el 2022 y ahora que ya no sirve de nada. Al ingreso dijeron que el mínimo a pagar sería cuatro mil y feria. Gracias a Dios está todo bien y no hay ningún problema con la niña, ni con mi esposa. Me dijeron que se puede hacer un estudio socio económico para que el pago sea menos y vamos a ver”, expuso.

Otro usuario dijo que en su caso le informaron que el cobro podría ir desde cuatro mil pesos hasta seis mil 500 si hay cesárea. “Nos dijeron que desde el primero de enero están cobrando. Lo malo es la tanteada con el dinero, yo hasta ahora me enteré de que estaban cobrando. Si nos dijeron que hay una trabajadora social, que pueden hacer descuentos según tu sueldo y eso”, comentó Vicente Gutiérrez.

Se solicitó entrevista con directivos de Servicios de Salud Zapopan (SSMZ), pero por segundo día no hubo respuesta. El módulo del extinto Seguro Popular en el hospital zapopano está vacío y sin nadie que oriente sobre cómo funciona el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Según el tabulador de cuotas del SSMZ, los cobros actualizados al 2019 son de cuatro mil 300 por parto natural y cinco mil 400 en caso de cesárea con dos días de hospitalización.

VÍA: EL INFORMADOR

LS