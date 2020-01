Mamá regala Barbie a su hijo y le aplauden por sus grandes razones

CIUDAD DE MÉXICO.

Conforme pasan los días los papás van dejando a un lado aquellas ideas que señalan que ciertos juguetes son solo para niñas o niños.

Ahora es más normal ver, por ejemplo, a un niño jugar con Barbies. Incluso algunos padres no tienen problema en comprárselas.

Tal como el caso de una mamá que compartió su historia en la página de Facebook ‘Padres a pasitos’.

Cuenta que su hijo quería una muñeca como regalo de los Reyes Magos, pero que “confiados no la compraron con tiempo, entonces pues no se la trajeron porque no estaba en ningún lado”.

Foto Facebook:Facebook Padres a pasitos

Así que durante su visita al supermercado le dijo que si estaba en la tienda se la compraría. Y así pasó.

Hubo quien me dijo, ‘we, ¿una barbie? Eso es de niñas’ o ‘¿para qué la quiere?”

La madre escribió que no le interesa que lo que digan y que tuvo buenas razones para regalársela (además de que ‘está bien chida y trae un leoncito’)

Se la compré por dos razones: a él le gustó, y si es para niñas, perros, marcianos o vacas a él no le interesa porque solo quiere jugar. Le pregunté a mis ovarios si la compraba y me dijeron ‘Simón, cómprasela’”