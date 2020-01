Deja de herencia sus dedos del pie para usarlos como ingredientes en bar

ANADÁ.

Cuando alguien hace su testamento lo primero en que piensa, por lo general, es en sus propiedades o dinero.

Pero ello no le pareció suficiente al canadiense Dick Stevenson y fue más allá. Resulta que dejó la orden de que al morir sus dedos del pie debían ser donados a un bar, informó el diario The Globe and Mail.

‘Captain Dick’, como era conocido, inventó el ‘coctel del dedo del pie’ en 1973 cuando compró una cabaña y ahí halló un tarro con un dedo que estaba ‘en buen estado’.

De acuerdo a su receta, el dedo debe estar al fondo del vaso y es preciso que se toque con los labios para decir que efectivamente se probó. Desde su invento han sido 93 mil los valientes que lo tomaron.

Fue el 14 de noviembre que Stevenson murió a los 89 años. Y sus deditos serán entregados al bar de Dawson City, Canadá, donde trabajaba, para que los utilicen como ingredientes para el coctel.

Por si fuera poco, en el establecimiento se pondrá la urna con sus cenizas.

No le importaba el dinero, solo quería que su fama perdurara por toda la historia” declaró su hija.