INSABI abrió sus puertas dejando dudas y deudas a sus beneficiarios

A una semana de que entró en operaciones el Instituto de Salud para el Bienestar, en sustitución del Seguro Popular, y que debería dar servicios gratuitos a todos, sin necesidad de una afiliación, algunos hospitales cobran; beneficiarios ya no saben a qué tienen derecho y existen muchas dudas entre pacientes, médicos y funcionarios de la Salud.

El lunes pasado, José Mercado, acudió al Hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán, para que atendieran a su hija de dos meses de nacida, quien presentaba un cuadro de plaquetas bajas; desde entonces, todos los servicios se los han cobrado.

Yo creo que sí he gastado, fácil, unos tres mil pesos, yo creo, de hecho, me cobraron el estudio también, me van a cobrar la consulta, los estudios que le están haciendo y la hospitalización también”, mencionó José Mercado.

También, en el Hospital Civil de Culiacán, supuestamente, hay atención gratuita y les han pedido ‘cuotas de recuperación’ a los usuarios; el gobierno de Sinaloa admitió que no tiene certeza de cómo operará el nuevo órgano de Salud.

Se está dando instrucción a todos los directores que no se rechace a nadie, que se trabaje con lo que se tiene, todavía se tienen algunas dudas, a nivel nacional, necesitamos tener todavía más información para dar un mejor servicio”, aseguró Víctor Hugo Sánchez, subsecretario de Salud de Sinaloa.

Las dudas también las comparten en hospitales públicos de la Ciudad de México.

– ¿No le han dicho en qué va a cambiar el esquema? – No, no me han dicho nada, mi hijo está exento de pago, pero con este cambio que hay, quién sabe si me cobren”, comentó Edmundo Gómez, padre de paciente en hospital infantil Federico Gómez. Si usted entra ahorita al hospital las camas están vacías por qué, porque el precio lo subieron cinco veces de lo que estaba”, señaló David Sánchez, paciente oncología en Hospital General de México.

Al interior de los hospitales, las que eran oficinas del Seguro Popular tienen sellos de resguardo y letreros avisando que no hay servicio.

Mi hijo tiene hidronefrosis congénita, y aquí el Seguro Popular no me lo valen, no me lo aceptan, dicen que debemos pasar a urgencias, pero que compre un carnet y pague uno lo que ellos cobran”, afirmó Bertha, madre de familia. Se supone que el presidente de la República dijo que todo iba a ser gratis pues, que iba a ser fácil y nosotros estamos con la esperancita de aprovechar esos beneficios del gobierno y nada”, objetó José Mercado.

Al respecto, el presidente López Obrador, fijó su postura y dijo que se tiene que ir resolviendo el tema de las llamas ‘cuotas de recuperación’, porque en efecto eso impide que el servicio sea gratuito.

Esto se da mucho en hospitales de especialidades, pero se va a llegar a un acuerdo, no tienen que pagar, ni por la atención médica, ni por los medicamentos, hay resistencias, porque también los que manejaban las cuotas, a veces y no todos, hacían mal uso de esos recursos; o sea, estaba podrido el sistema de Salud Pública, esto es atención médica y medicamentos gratuitos – ¿Al 100 por ciento? –Sí – ¿En todo el país, en todas las unidades? – En todo el país”, señaló el presidente.