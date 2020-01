Nadie debe pagar por la salud: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.

La atención a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en hospitales de primero y segundo nivel debe ser gratuita, pese a la resistencia de quienes dirigen centros de salud, clínicas y hospitales públicos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa insistió en que la instauración del Insabi, en sustitución del Seguro Popular, afronta resistencias que lentamente se deberán subsanar mediante la denuncia de los casos en que se cobra por la atención.

Sobre los casos de pacientes atendidos en hospitales de tercer nivel que pagan cuotas de recuperación que, además, fueron incrementadas, el presidente recalcó que la atención debe ser gratuita, sin excepciones.

“Todos los servidores públicos tenemos que atender a la gente y no tienen que pagar, ni por la atención médica ni por los medicamentos.

En tono enfático, dijo que la atención médica a través del Insabi debe ser gratuita en todos los niveles, pues no hay vuelta atrás en la instauración de ese sistema.

Exigió que quienes denuncian el cobro por el servicio médico y medicamentos en hospitales de tercer nivel deben realizar las denuncias con los nombres de directivos, médicos o personal que condicionaron la atención a un pago o cuota.

La aspiración de su gobierno, sostuvo, es la de generar un sistema de salud similar al de países europeos, gratuito en todos sus niveles.

“Si yo estoy enfermo ¿cómo no me van a curar?, ¿nada más porque no tengo para pagar, no me van a atender y me voy a morir? Es muy injusto eso, es un derecho humano fundamental”, señaló López Obrador.