Autor de tiroteo fue influenciado por videojuego.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dio a conocer este día que el menor que habría asesinado a su profesora, y lesionado a seis personas más, pudo haber sido influenciado por un videojuego llamado “Natural Selection“. El presunto agresor, quien respondía al nombre de José Ángel “N” , vivía con su abuela, donde al parecer los padres no lo atendían, aunque dijo que seguramente el niño tenía algún tipo de problema que no se reflejaba, pues tenía buenas calificaciones y no presentaba signos de algún tipo de alteración.

“Es una tragedia lamentable que un niño de 11 años pueda llegar con dos armas a la escuela. Ya habrá tiempo para deslindar responsabilidades y dar a conocer las razones y las causas”.

