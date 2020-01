Barco ruso y otro estadunidense, a punto de colisionar en Medio Oriente

ESTADOS UNIDOS.

La Armada de Estados Unidos denunció en redes sociales que un destructor de Rusia y un portaaviones estadunidense protagonizaron un altercado que pudo terminar en una colisión.

La dependencia estadunidense informó que los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero en el Mar del Norte de Arabia Saudita cuando el barco ruso se acercó de forma agresiva.

U.S. 5th Fleet✔@US5thFleet

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship.

En el video, captado desde el barco de Estados Unidos, se puede ver a la embarcación rusa acercándose peligrosamente ante la mirada de algunos de los tripulantes.

Ante esta situación, el USS Farragut hizo sonar cinco explosiones cortas, en señal de aviso ante un choque.

Pese a que el barco ruso negó la solicitud de cambiar de ruta, al final accedieron y todo regresó a la calma.

Este no es el primer incidente de este tipo registrado entre un barco ruso y uno estadunidense pues, apenas el pasado mes de junio, el crucero de misiles guiados de la Marina de los Estados Unidos, USS Chancellorsville se vio obligado a ejecutar maniobras de emergencia después de que un destructor ruso se acercó a varios metros del barco estadounidense.