Hasta 8 mdp tendrá que pagar Keila para resarcir daños.

El abogado de la familia de Gerardo del Río, quien falleció tras el percance que ocurrió en la zona de El Bajío, calculó la suma. Sin embargo, el funcionario indicó que es lo mínimo, por lo que las partes pueden acordar otra cantidad a través de un procedimiento de mediación.

El abogado recordó que la defensa de Keila “N” trató de diferir la audiencia para negociar con los afectados, pero éstos se negaron debido a que en ese momento no podían estimar el monto de la reparación de los daños, que, si se cristaliza, deberá incluir un compromiso contractual. También indicó que al no tener ingresos ni bienes, será su padre, el dueño del vehículo involucrado, el que deberá responder, pero él no se ha manifestado.

