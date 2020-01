EL DÍA DE HOY SE MOSTRÓ EL BOLETO TENTATIVO DEL AVIÓN.

Según la explicación del Presidente, quien se gane el avión presidencial pueda tener ese dinero en un fideicomiso en el Banco de México. El objetivo sería que cuando se venda el avión, al ganador “le vayan entregando los intereses, se vayan capitalizando y que en un tiempo pueda decidir qué hacer con su dinero”. Sin embargo, a pesar de que las personas compren el “cachito” en $500 pesos para la rifa del avión presidencial, todo parece indicar que no obtendrían el dinero de inmediato, ni la aeronave de manera física.

López Obrador dijo que al ganador no le pueden dar la aeronave de manera física, por lo que tendría que ser el dinero, pero que una suma tan grande podría afectar a quien se lo gane. “Cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie, no afecte a su familia, que pueda tener este bien, pero que lo aplique adecuadamente, que sea un bien para toda la familia”, dijo en su conferencia. El ganador no podrá vender el avión presidencial en una cantidad muy inferior a la establecida.

Según las declaraciones que el Presidente de la República dio durante esta semana en sus ruedas de prensa, la persona que hipotéticamente ganara el avión tendría que realizar un gasto millonario. Por ejemplo, el Mandatario ha informado que realizar un vuelo en el TP01 tiene un costo de al menos 15 mil dólares.

Quien resultara ganador de la rifa propuesta por López Obrador debería tener un espacio de las dimensiones del avión para guardarlo: 57 metros de longitud, 60 metros de envergadura y 17 metros de altura.

informador.mx