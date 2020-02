Mujer fallece al no poder escapar de un incendio en una empresa.

La dependencia recibió una llamada de auxilio alrededor de las 08:50 horas, donde alertaban de un fuerte incendio en un inmueble en el número 39 de la calle San Antonio, al cruce de Matamoros en Puente Grande. A la llegada de los bomberos encontraron el fuego propagado en el interior de una empresa sin razón social; sin embargo, los vecinos explicaron que en el sitio se industrializaba manteca.

Según testimonios de los trabajadores, ellos lograron salir ilesos del lugar del siniestro; no obstante, la propietaria no alcanzó a escapar. “Al sofocar el incendio se localiza calcinada a un femenina de 55 años”. Al apoyo llegaron elementos de Bomberos de Zapotlanejo y de Protección Civil Jalisco. No se ha precisado qué fue lo que originó el incendio.

informador.mx