Zapopan contratará 300 nuevos elementos para integrarse a la Policía Municipal.

Para este 2020, Zapopan realizará la contratación de 300 nuevos policías que se sumen a las labores de seguridad de la ciudad. Sin embargo, el presidente municipal, Pablo Lemus, reconoció que ha sido complicado el reclutamiento del personal por la crisis de inseguridad que se vive en el país.

Indicó que se han apoyado del Ejército Mexicano para buscar personal que quiera trabajar en Zapopan.

“Es muy complicado poder contratar elementos porque no está la situación del país para que la gente se motive a ello, pero también porque muchos no dan con las características y requisitos que nosotros estamos pidiendo. No queremos contratar a cualquier persona que llegue”.

Agregó que del total de aspirantes, la mitad se queda en el camino por no cumplir con los requisitos para ser policía. El sueldo más bajo de un elemento de Zapopan es superior a los 18 mil pesos por mes.

