Integrante de Jesse & Joy, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con su esposa.

La cantante confesó que su esposa es la luz de sus ojos, su fuerza y su debilidad; Joy expresó que si no muestra a su familia (esposa e hija) es para protegerlas de este mundo frívolo y vacío. Señaló que su publicación era para visibilizar a los que son ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados y/o han perdido su vida por amar a alguien que muchos en la sociedad no considera correcto.

“Gente que por temor a ver hacia adentro critican a los de afuera, porque les parece el camino fácil. Pero por gente como yo que a diferencia de mí no tienen una plataforma como esta, les presento, comparto y presumo una foto con mi esposa hermosa (una de mis favoritas) con el fin de visibilizar a los que son ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados y/o han perdido su vida por amar a alguien que muchos en la sociedad no considera correcto. No les deseo un feliz día de los enamorados o de la amistad, les deseo una vida llena de amor y amor por ustedes mismos, les deseo plenitud y paz interna. Les deseo que el amor toque a su puerta y le abran sin miedo…que sin pensarlo tanto: dejemos entrar un poquito de amor”.

Joy Huerta ha llenado de ternura a sus fans con sus posteos de fotos y videos junto a su pequeña hija Noah.

informador.mx