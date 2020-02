cemex ANUNCIA ESTRATEGIA AMBICIOSA PARA enfrentar EL cambio climático

monterrey, MÉXICO. 19 de FEBRERO de 2020.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy una nueva estrategia de Acción Climática que describe la visión de la compañía para avanzar hacia una economía con cero emisiones y atender, de manera más eficiente, las crecientes demandas de la sociedad. En CEMEX creemos que el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y apoyamos la urgencia de acción colectiva.

Como resultado de nuestros esfuerzos, hemos reducido nuestras emisiones directas de CO 2 en más de 22% en comparación con nuestra línea de base de 1990. Pero reconocemos que esto no es suficiente. Por lo anterior hemos definido un objetivo más ambicioso para reducir nuestras emisiones específicas netas de CO 2 por tonelada de productos cementantes en 35% para 2030. Esta nueva meta está alineada con la metodología de Science-Based Targets, requisito que la ciencia del clima afirma que es necesario para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Para complementar esta estrategia con una visión de más largo plazo, CEMEX también establece una nueva ambición para ofrecer concreto con cero emisiones netas de CO 2 para 2050. En nuestro negocio consideramos que el concreto, nuestro producto final, tiene un rol fundamental en la transición hacia una economía neutral en emisiones y que es un componente esencial en el desarrollo de proyectos urbanos climáticamente inteligentes, edificios sostenibles e infraestructura resiliente.

Renewable Energy

“El cambio climático ha sido una prioridad para CEMEX desde hace muchos años. Nuestros esfuerzos han logrado un avance significativo hasta la fecha, pero debemos hacer más. Por eso definimos una estrategia más ambiciosa para reducir emisiones de CO 2 para 2030 y ofrecer concreto con cero emisiones netas de CO 2 para 2050”, dijo Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX.

Para cumplir con esta estrategia, tenemos una hoja de ruta detallada para acelerar el despliegue de tecnologías probadas en todas nuestras instalaciones, que incluyen: invertir en eficiencia energética, consumir combustibles alternos, ampliar el uso de energías renovables, e incrementar la sustitución de clínker por materiales cementantes alternos.

Además, nuestra nueva ambición de concreto con cero emisiones netas de CO 2 para 2050 nos coloca en un camino de innovación abierta que requiere alianzas estratégicas y colaboración entre industrias en el desarrollo de nuevas tecnologías como la captura, utilización y almacenamiento de carbono; nuevos clínkers con bajo consumo de calor; materias primas alternas descarbonatadas; carbonatación de residuos de concreto para uso como agregados reciclados, y promoción de modelos de economía circular que trasforman los desechos en combustible. CEMEX actualmente consume, como combustibles alternos o materias primas alternas, 32 veces más desechos de otras industrias que los desechos que genera y envía a rellenos sanitarios.

Para obtener más información sobre la nueva estrategia de Acción Climática de CEMEX, por favor visite: www.cemex.com/accion-climatica

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro sostenible.