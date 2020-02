Son vulnerables 7 de cada 10 mexicanos.

Se estima que el coronavirus podría afectar a 70% de la población: entre 75 y 78 millones de personas infectadas. Señaló que, en caso de que el coronavirus en México tuviera una propagación comunitaria, la cifra de afectados sería similar a la influenza, pero aclaró que no todos serían de gravedad.

“Hablaríamos de 75 a 78 millones de personas infectadas. Y de ellas, cerca de 10% o 12% podría tener síntomas, que son entre ocho y 10 millones, y entre 2% y 5% presentaría enfermedad grave. No se está exento de que, al llegar el virus y haya propagación comunitaria generalizada, pudiera haber muertes”.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió prevenir y no exagerar en las medidas para hacer frente a la enfermedad. Afirmó, además, que el Gobierno federal “está preparado” para hacerle frente. “Que no haya pánico y no suceda lo que pasó con la influenza, que se exageró y fue mal manejado. Nos afectó económicamente”.

En Jalisco, confirmar si una persona está enferma de coronavirus demorará 24 horas. Esto desde que se hace la prueba hasta que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) lo valide o descarte.

La investigadora del departamento de Salud Pública del CUCS, Marina Kasten Monges, afirmó que la Secretaría de Salud realiza capacitaciones a personal de los centros de atención de primer y segundo nivel, para identificar casos y que sólo los graves lleguen a la atención de hospitales de tercer nivel. “Al Hospital Civil llegarían los casos graves”.

