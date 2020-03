Noé Santillán López estrena película en cartelera nacional.

Este 13 de marzo estrena el filme “Veinteañera, divorciada y fantástica”, de la productora All About Media. En entrevista, el cineasta cuenta cómo se alista para el suceso: “Cuando las películas se estrenan, éstas ya no dependen de quiénes las hacemos, sino de la gente que las quiera ver, y que se conecten con el mensaje. Parece ser que la cinta está haciendo buen ruido, así que estoy emocionado”.

Santillán-López ha dirigido películas donde los protagonistas son luchadores como en “Ni tú, ni yo”, comedia con el color y la tradición de México a través de “Una última y nos vamos” y hasta cine de acción en “Purasangre”. Ahora explora la comedia romántica, pero desde una perspectiva distinta, puesto que el filme a estrenarse en la cartelera nacional no es la típica historia donde la chica se enamora del chico.

Afirma que “no importa tanto el género, lo que importa es que haya una buena historia, y creo que algo estamos haciendo bien para que sigamos teniendo la oportunidad de contar historias, porque cuando hacemos una nueva película, también hay una gran responsabilidad con el público de presentarles un producto que quieran ir a ver”.

Para el director, es un buen momento para hablar de estas historias a propósito de los contextos sociales en los que se encuentra la sociedad actual: “Estamos en situaciones tensas, y el mensaje de estas películas es ver dentro de ti y con eso puedes cambiar tu entorno y tu círculo”.

informador.mx