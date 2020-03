Primer vistazo del “batimóvil”.

Son tres instantáneas donde se puede apreciar perfectamente el frente, lado y parte trasera del clásico coche del superhéroe de “Ciudad Gótica”. Asimismo, revela un poco más del traje de “Batman”, cuyo papel ahora se encarga de interpretar Robert Pattinson.

El elenco de “The Batman” incluye también en un papel destacado a Zoë Kravitz, que interpretará a “Catwoman” y quien será, de esta forma, la sucesora en este rol de estrellas como Michelle Pfeiffer (“Batman Returns”, 1992), Halle Berry (“Catwoman”, 2004) o Anne Hathaway (“The Dark Knight Rises).

Este proyecto que encabeza Matt Reeves, cuya filmografía se compone de cintas como “Cloverfield” (2008), “Dawn of the Planet of the Apes” (2014) y “War for the Planet of the Apes” (2017), ha tenido una gestación muy larga y compleja.

