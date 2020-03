Estudiante sufre quemaduras de segundo grado.

El hecho se dio en la Glorieta Miguel Hidalgo y la Calzada Nueva, justo a las afueras de uno de los accesos de la Universidad Panamericana. Aunque Ariadna no es estudiante de la institución, la víctima cuenta que por lo menos había 20 personas que vieron el hecho mientras transitaban para acceder a la universidad pero nadie la socorrió. Ariadna sufrió quemaduras de segundo grado en su rostro. Las quemaduras se ubican debajo de la nariz de manera cercana a sus labios y en sus mejillas, sobre todo en la derecha.

En la siguiente esquina de la glorieta había una patrulla con tres policías y minutos más tarde del hecho se acercaron y le preguntaron: “¿Está usted bien? Es que estas haciendo un escándalo en la vía pública y no podemos permitir ese tipo de comportamiento”. La víctima les preguntó: “¿Es en serio? estas viendo que me hicieron una agresión física y ¡Lo que te apura es mi escándalo!”, pero no obtuvo mayor respuesta.

La joven de 20 años enfurecida decidió seguir su camino hasta llegar al punto donde su compañera de clase y ella se verían. Se fueron en uber a clase mientras su amiga le hizo una improvisada compresa con agua fría.

La víctima es estudiante de criminologia, criminalistica y técnicas periciales y aunque ya llevaba algunos meses en la ciudad, apenas era su segunda semana en la escuela cuando pasó el incidente. Ariadna ya no sabe si quiere proceder a la denuncia por el comentario de los policías, de momento lo que quiere es no pensar en la agresión para evitar tener otra crisis de ansiedad.

