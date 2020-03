Louis pisará tierras tapatías.

Exintegrante de la boyband One Direction retornará a los escenarios de la capital mexicana el martes, 3 de noviembre donde tendrá como marco perfecto el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México; dos días después, el jueves 5 de noviembre, hechizará con su voz y presencia a los asistentes del Auditorio Telmex; y el sábado 7 de noviembre, el Auditorio Citibanamex de la Sultana del Norte lo recibirá con los brazos abiertos.

Hace un par de días, Louis Tomlinson arrancó su gira en Barcelona, España, misma que pasará por otras ciudades como París, Berlín, Ámsterdam, Londres, Dubái, Yakarta, Sídney, Tokio, Río de Janeiro, Ciudad de México y Guadalajara. Louis Tomlinson perfeccionó sus habilidades como compositor durante sus seis años en One Direction, el acto musical más exitoso de su generación, con ventas que superaron los 100 millones de discos. El cantante dice que convertirse en el compositor más prolífico del grupo le dio un renovado sentido de propósito en la vida, en un momento en que la montaña rusa de la fama mundial del pop podría haberse vuelto abrumadora.

Está inmensamente orgulloso de las canciones que coescribió para el grupo, incluidos los exitosos sencillos “Steal my girl”, “Night changes”, “Perfect”, “Story of my life” e “History”. “Tengo la suerte de tener una base de seguidores muy leales que quieren tanta música mía como sea posible”, externó. “Tengo mi propia idea de lo que es ser artista, y lo que es importante para mí no es sólo este álbum, sino el álbum posterior y el posterior. Para mí, se trata de la identidad que construyes al hacer una serie de álbumes que reflejan al 100% quién eres”.

