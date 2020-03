Un éxito total del concierto de Tokio Hotel.

Vocalista Bill Kaulitz cantó el primer tema con un casco en la cabeza del cual se despojó antes de la segunda canción, “Girl Got a Gun”. A Bill lo acompañaron su hermano, el guitarrista Tom Kaulitz, Georg Listing con el bajo y Gustav Schäfer en la batería. Salvo el baterista, los tres músicos empezaron el concierto sobre una plataforma especial en el escenario, en la que se proyectó material audiovisual para complementar la música.

Tokio Hotel arribó a la ciudad dentro de su gira “Melancholic Paradise”, anoche en el Teatro Diana. Justo a las 21:15 horas el cuarteto alemán subió al escenario para interpretar “When it rains, it pours”. El grupo teutón llegó a México con cinco discos de estudio, incluyendo su más reciente álbum lanzado en 2017, “Dream Machine”.

Más tarde vendría la primera interacción con la gente: “Gracias, Guadalajara. ¿Lo dije bien? Perdón, no soy muy bueno con los idiomas”, comentó antes de proseguir con “Better”. Antes de cantar “Darkside of the Sun”, Bill volvió a dirigirse a sus fans: “¿Cómo se sienten? Sé que muchos han estado con nosotros durante muchos años. Así que vamos a cantar esta canción de hace algunos años.

